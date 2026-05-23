Un olavarriense haciendo historia en el Sur profundo

El municipio de Campo Grande vivió una jornada histórica con la inauguración oficial del Cuartel de Bomberos Voluntarios “Islas Malvinas”, cuya sede está ubicada en la localidad de Villa Manzano y que tiene como presidente al olavarriense José Rasmussen.

Rasmussen ingresó a Bomberos Voluntarios de Olavarría en 1989, donde se formó durante más de 20 años, creciendo dentro de la institución hasta convertirse en suboficial y responsable del equipo de rescate con cuerdas.

El emotivo acto inaugural reunió a vecinos, autoridades e integrantes de distintas instituciones que acompañaron la concreción de un proyecto largamente esperado por toda la comunidad.

Desde la organización destacaron que el cuartel representa mucho más que una obra edilicia, ya que simboliza años de esfuerzo, compromiso y trabajo conjunto para dotar a Campo Grande de una institución fundamental para la prevención y asistencia ante emergencias.

Durante la ceremonia también se reconoció el trabajo y la perseverancia de la Comisión de Bomberos Voluntarios, además del acompañamiento de los Bomberos Voluntarios de San Francisco, padrinos de la nueva institución.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la participación de veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes realizaron la donación de la bandera de ceremonia para el cuartel.

Asimismo, se destacó el aporte del Gobierno provincial que permitió la adquisición del primer camión de bomberos de Campo Grande, marcando un paso trascendental para fortalecer la seguridad y el servicio a los vecinos. (Fuente: chanardigital.com.ar)