Comenzaron a multar en Necochea a conductores que usan antenas de Internet satelital en el parabrisas

La Municipalidad de Necochea comenzó a labrar multas a los conductores que circulan con antenas de Internet satelital colocadas sobre el parabrisas. Piden que las ubiquen sobre el techo de los autos, pero los dueños argumentan que así se las terminan robando.

Desde el Observatorio Vial Municipal comentaron a Ecos Diarios que ya se están labrando infracciones a conductores que llevan antenas de la empresa Starlink adheridas al vidrio delantero, debido a que la normativa de tránsito prohíbe obstruir la visibilidad del parabrisas con cualquier elemento.

En infracción

La Ley Nacional de Tránsito, N° 24.449, establece en su artículo 48 que queda prohibido transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos.

Esto va en una línea similar con la prohibición, por ejemplo, de polarizar el parabrisas delantero.

Sobre el techo

Según explicaron desde el Observatorio Vial Municipal, este tipo de dispositivos debe instalarse sobre el techo del vehículo y no dentro del campo visual del conductor.

Ante esto, la respuesta de los conductores es que, simplemente, sobre el techo se la roban y la tienen que estar sacando cada vez que se bajan.