Integrante de una reconocida familia de abogados olavarrienses, Luciano Capelli fue elegido el pasado viernes presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Azul, tras imponerse en la compulsa con 496 votos con la lista Alternancia a la lista que lideraba Elda Donatelli, que sumó 352 sufragios.

“Nuestra lista representa la continuidad del último mandato del Colegio, que lidera Fernanda Giménez, así vamos a seguir con la misma línea de trabajo, profundizando los objetivos que ya se venían trabajando, insistir sobre lo construido y dar una renovación también” anunció Capelli.

La diferencia con la elección ganada por su antecesora es que esta debió imponerse al oficialismo. “Para Fernanda fue necesario marcar un camino diferente, de cero y con una nueva impronta yen este caso va a ser una continuación” dijo.

Capelli se mostró conforme con la respuesta de los afiliados al Colegio. “En el Departamento Judicial aproximadamente hay 1400 abogados matriculados y votaron alrededor de 900, lo cual implica una buena participación” destacó.

“En Olavarría somos más o menos 450 abogados y alrededor del 50% se acercó a votar. Tal vez fue mayor la participación en Azul; ellos tienen el asunto un poco más arraigado y un poco más internalizada la cuestión del Colegio” añadió.

El siguiente tema de la charla fue en torno de las directrices que seguirá su gestión. “Yo siempre digo que el Colegio de Abogados tiene que facilitar la vida profesional a los colegas y todos nuestros ejes de trabajo van a estar destinados a ello” subrayó su flamante presidente.

“Hay muchísimas áreas de trabajo que en campaña estuvimos haciendo conocer. Principalmente evacuar el día a día de los abogados y gestionarles sus problemáticas. También de manera institucional ante otras instituciones solucionar problemas diarios” sumó.

La cobertura de vacancias es un tema que preocupó a gestiones anteriores y en este caso no quedará en un segundo plano. “Existen muchos juzgados y tribunales que no tienen sus jueces designados, ya sea porque se han jubilado o porque se han ido a otras instituciones” recordó.

En lo específico, mencionó “vacancias en el Tribunal de Trabajo, en el Juzgado de Familia, en el Fuero Penal y eso es importante gestionarlo. No depende exclusivamente del Colegio, por supuesto, pero plantearlo ante la Corte y ante Provincia porque hace al ejercicio diario y es muy necesario”.

“También hablamos mucho sobre la defensa del honorario profesional, del valor de nuestro trabajo como abogados; ahí también tenemos que profundizar. Se ha hecho un observatorio de honorarios para estar atentos y pendientes de las regulaciones que van saliendo en los juzgados, que cumplan con la ley y que no se regulen honorarios por debajo de los mínimos. Es necesaria una concientización a la sociedad sobre el valor de nuestro trabajo y nosotros tenemos que defenderlo” planteó.

La gestión de Capelli hará especial hincapié en el apoyo a los jóvenes abogados. “Manejamos una serie de propuestas para acompañarlos en sus primeros años. Es muy difícil el inicio de nuestra profesión, porque el profesional sale al mercado con la necesidad de trabajar, de conseguir su clientela y dar los primeros pasos en el estudio” expresó.

Sobre la misma cuestión explicó que “económicamente es complejo, académicamente también, porque una cosa es lo que lo se estudia en la universidad y otra cosa es la realidad de la profesión, la práctica y en ese marco una de las propuestas importantes que tenemos es lanzar créditos blandos para los jóvenes abogados, con algunas facilidades, con fondos propios del Colegio”.

“Desde el punto de vista práctico y académico queremos lanzar mentorías o padrinazgos de abogados más experimentados para que puedan acompañar en esos primeros pasos a los jóvenes. Además de capacitaciones específicas, que eso se viene haciendo desde siempre” acotó.

El Polo Judicial

Inaugurado unas semanas atrás, en un par de meses el aparato judicial olavarriense contará con el edificio del Polo Judicial en pleno funcionamiento. “Es un paso importantísimo para nuestra Ciudad. Estábamos muy preocupados cuando se había paralizado la obra, así que ahora lo celebramos, aunque todavía no se ha puesto operativo” destacó Capelli.

“Nosotros tenemos muy descentralizados todos los organismos judiciales, porque están las fiscalías y algunos juzgados civiles en la Rufino Fal, Juzgado de Familia acá en el centro, el Tribunal de Trabajo más allá, las defensorías repartidas, entonces es una obra importantísima para unificar todo el ámbito judicial en un solo edificio” identificó.

Claro, son estos tiempos virtuales. “La dinámica un poco va a cambiar, porque cambió la forma de ejercer la profesión con las nuevas tecnologías. Hoy por hoy ya no es necesario ir presencialmente a los juzgados como era antes” indicó Capelli.

“Hoy nos conectamos con audiencias virtuales, mandamos los escritos de manera electrónica, las notificaciones también son electrónicas, entonces el impacto tal vez no va a ser tan marcado como lo hubiera sido hace unos años, cuando se pensó el Polo Judicial” agregó.

“Tenemos la visión de un Colegio de avanzada, totalmente renovado y aggiornado a estos nuevos tiempos. Tenemos convenios con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con otros colegios de abogados, con universidades y queremos ir en un camino tecnológico, adaptado a esta realidad de los 100 años” reflexionó.

Capelli asumirá luego de la asamblea del Colegio de Abogados de Azul, el 29 de mayo, que marcará el final del mandato de su antecesora, Fernanda Giménez.

Desde junio las reuniones serán encabezadas por este joven abogado olavarriense, en el año que se cumplen los 100 años de la creación del Colegio de Abogados de Azul.