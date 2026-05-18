Li.Ce.Bo.: arrancó, en Bahía Blanca, la acción para los locales

La Liga del Centro Bonaerense tuvo su primer weekend bajo la organización de la Federación Bonaerense de Vóley y fue con la presentación de Mariano Moreno, Racing y Estudiantes en representación de la Ciudad.

La Región Centro/Sur comenzó con la competencia oficial y en cuatro canchas bahienses se completaron una importante cantidad de partidos.

En la rama masculina, Racing sumó tres triunfos en cuatro presentaciones y la Sociedad de Fomento Mariano Moreno sólo tuvo un festejo.

Por otro lado, en Femenino, Estudiantes sumó dos triunfos e igual cantidad de caídas y fue un único triunfo para Racing.

Los resultados:

Masculino

Mariano Moreno 1 – 3 Edal de Tandil (24-26/21-25/25-18/24-26)

Racing 0 – 3 Club Banco Provincia de Mar del Plata (21-25/20-25/18-25)

Racing 3 – 1 Mar Chiquita de Mar del Plata (25-21/25-20/13-25/25-17)

Mariano Moreno 0 – 3 Once Unidos de Mar del Plata (14-25/18-25/18-25)

Mariano Moreno 2 – 3 Club Banco Provincia de Mar del Plata (19-25/25-16/25-22/19-25/13-15)

Racing 3 – 0 Cedetalvo de Mar del Plata (25-20/25-17/26-24)

Mariano Moreno 3 – 1 Mar Chiquita de Mar del Plata (20-25-25-15/25-20/25-23)

Racing 3 – 2 Liniers de Bahía Blanca (20-25/25-22/25-20/15-25/15-13)

Femenino

Racing 3 – 1 Club Tiro Federal de Bahía Blanca (25-19/22-25/25-16/25-21)

Estudiantes 3 – 0 Costa Sud de Tres Arroyos (25-9/25-7/25-9)

Racing 0 – 3 Once Unidos de Mar del Plata (14-25/15-25/9-25)

Estudiantes 0 – 3 Mar Chiquita de Mar del Plata (18-25/21-25/22-25)

Estudiantes 0 – 3 Cedetalvo de Mar del Plata (11-25/17-25/23-25)

Racing 2 – 3 Edal de Tandil (26-28/29-31/25-18/25-22/8-15)

Estudiantes 3 – 0 Racing (25-16/25-19/25-21)