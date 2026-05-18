Se realizó una suelta de globos del Programa Municipal “Corazones Espinados”

En la tarde del sábado, en el sector del Barriletódromo, ubicado en Av. Del Valle y Eva Perón, se vivió una jornada que fue verdaderamente más que especial en el marco del Programa Municipal “Corazones Espinados”, que unió a familiares y amigos, que acompañaron desde el profundo amor a aquellas personas que atraviesan la experiencia de la pérdida de un hijo o de un ser querido.

La actividad que fue pensada como un lugar de encuentro, memoria y expresión colectiva, tuvo la finalidad de honrar y recordar a aquellos que hoy no están físicamente ,y al mismo tiempo acompañar a quienes atraviesan esta situación dolorosa de perder a un ser querido.

En un clima de profundo sentimiento, respeto y empatía, cada uno de los que participaron de la actividad se acercaron con un globo, con un mensaje especial, un recuerdo amoroso, para resignificar el dolor en amor.

Luego del encuentro y ecepción de los familiares, Gisel Hernández, coordinadora del Programa “Corazones Espinados”, quien es psicóloga social y diseñó el proyecto cuando cursaba sus estudios universitarios, tras la pérdida de su hijo Bautista, leyó unas palabras que había preparado para la ocasión, y luego entre todos realizaron la suelta de globos.

El Programa Municipal Corazones Espinados es un grupo de contención y escucha activa destinado a madres y padres en duelo, que busca transformar el dolor en amor compartido, generando redes de apoyo y espacios de resignificación.

Se trata de encuentros presenciales que se desarrollan en los Servicios Territoriales Municipales Nº 2 (Av. Alberdi y Coronel Suárez) y Nº 4 (Berutti y Rufino Fal). Por consultas e inquietudes se podrán comunicar via WhatsApp al 2284736188.