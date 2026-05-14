Billar 5 Quillas: en el Español jugó la Promocional

Los Campeonato Regionales de Billar 5 Quillas siguen adelante con su programación y el pasado fin de semana, en la Ciudad, una veintena de jugadores completaron el certamen para la Categoría Profesional donde ganó un olavarriense.

Alrededor de 20 jugadores de Henderson, Buenos Aires, Trenque Lauquen y los anfitriones disputaron el Campeonato Regional y la victoria fue para el Olavarriense Daniel Seguel quien en la final le ganó al primer campeón regional, Ignacio Cortés de Henderson. Tercero fue Gómez de Trenque Lauquen y cuarto, Biscaysaky de Buenos Aires.

Por otro lado, Jorge Cedola, Dario Rodríguez, Leonardo Fiscella y Omar Nicolás Margonari jugarán en Lobería el Regional de Primera, Víctor Hugo Di Marco jugará en Mar del Plata en Segunda y en Necochea se dará cita la Tercera con Juan Farana y Julio Bologna.