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 - 9 de Abril de 2026 | 22:55

Cos se vuelve a subir al ring y cierra un festival en Entre Ríos

Alan Cos vuelve a subirse al ring y en la tarde-noche de este jueves, pasó el pesaje obligatorio para los boxeadores profesionales que cerrarán la gran velada boxística en Concordia.

Las instalaciones del Club Estudiantes de Concordia vuelven a ser escenario de un festival de boxeo y en el cierre profesional, Alan Cos será uno de los protagonistas.

 

Tras casi siete meses, el Gigante Verde de calle San Luis de Conocordia, volverá a tener boxeo de gran nivel con el regreso de Santiago “Piedrita” Bazán enfrentando al olavarriense Alan Cos.

 

En la previa a lo que será un evento con entradas agotadas y es organizada en conjunto entre la Comisión Municipal de Boxeo de Concordia y el promotor de boxeo Ramón Lescano, los boxeadores pasaron por la báscula.

 

Al momento del pesaje, el púgil local registró un peso de 63,200 kilógramos y el representante de Boxing Cos acusó el mismo valor de cara al combate que tendrá seis rounds de 3 x 1.

 

La velada, en la previa, tendrá 8 peleas amateurs.

 

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