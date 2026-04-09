Cos se vuelve a subir al ring y cierra un festival en Entre Ríos

Las instalaciones del Club Estudiantes de Concordia vuelven a ser escenario de un festival de boxeo y en el cierre profesional, Alan Cos será uno de los protagonistas.

Tras casi siete meses, el Gigante Verde de calle San Luis de Conocordia, volverá a tener boxeo de gran nivel con el regreso de Santiago “Piedrita” Bazán enfrentando al olavarriense Alan Cos.

En la previa a lo que será un evento con entradas agotadas y es organizada en conjunto entre la Comisión Municipal de Boxeo de Concordia y el promotor de boxeo Ramón Lescano, los boxeadores pasaron por la báscula.

Al momento del pesaje, el púgil local registró un peso de 63,200 kilógramos y el representante de Boxing Cos acusó el mismo valor de cara al combate que tendrá seis rounds de 3 x 1.

La velada, en la previa, tendrá 8 peleas amateurs.