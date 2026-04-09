Hockey: mucha presencia “albinegra” en las citaciones de Selección 

De cara a lo que serán las competencias nacionales, la Federación Tandilense de Hockey dio inicio a los entrenamientos selectivos y hubo nutrida presencia olavarriense en todas las categorías.

La actividad comenzó el jueves por la mañana en el EDAL de Tandil, con el entrenamiento del Seleccionado Sub14 Femenino, donde fueron convocadas Clara Izzi, Agustina Chantiri, María Paz Cabado y Pilar Chiappini.

Ese mismo día, el Seleccionado Mayor Femenino también llevó adelante su entrenamiento en Los Cardos, con la convocatoria de Victoria Meira, quien no pudo asistir, pero forma parte del proceso.

El viernes, nuevamente en el EDAL, fue el turno del Seleccionado Sub16 Femenino, con una fuerte presencia “albinegra” ya que asistieron Ignacia Arouxet, Allegra Scipione, Mercedes Olivieri, Ema Ramírez, Emilia López Espinosa, Elena Arcumano, Juana Ripoll y Milagros Amoroso, bajo la conducción técnica de Francisco Amoroso.

En simultáneo, también se desarrolló el entrenamiento del Seleccionado Sub14 Caballeros, donde Estudiantes volvió a aportar una importante cantidad de jugadores. Ciro Cominoto, Sebastián Jaureguisar, Rafael Scarafiocca, Santino Sosa, Juan Andrés Rossi, Pedro Barbieri, Juan Pedro Simple, Juan Manuel Amoroso y Milo Ripoll, con Francisco Amoroso nuevamente como entrenador fueron los presentes.

La actividad se completó el sábado, con el entrenamiento del Seleccionado Mayor Masculino en Independiente de Tandil, donde fueron convocados Gerónimo Martínez Amoroso, Eros Landoni y Jordi Brown.

Fuente: Prensa CAE