Habló la familia de la mujer de Sierras Bayas fallecida

Este jueves, familiares de Adriana Pezzuchi, una mujer que falleció el 24 de marzo en Olavarría luego de una intervención quirúrgica, enviaron una carta a este medio en la que solicitaron “que lo ocurrido no sea utilizado con fines políticos ni vinculado a intereses ajenos a la verdad de los hechos”.

El hecho tomó trascendencia luego de ser tratado en el Concejo Deliberante en la segunda sesión del año. La inquietud fue planteada por una edil libertaria.

“Pedimos que se eviten agravios o insultos hacia otras personas, ya que entendemos que este es un momento que requiere respeto y responsabilidad” aseguraron.

“En relación a lo sucedido, queremos dejar en claro que, conforme a lo que hemos podido reconstruir, existieron fallas graves en la atención médica. Adriana ingresó en reiteradas oportunidades presentando síntomas alarmantes, sin que se actuará con la celeridad y coordinación necesarias” explicaron.

Además, agregaron que “entendemos que una mejor comunicación y accionar oportuno dentro del equipo médico podrían haber cambiado el desenlace”.

Describiendo los hechos, la familia aseguró que “posteriormente, al intervenir un nuevo equipo médico, se constató que, en el marco de una cirugía de hernia, se habría producido una lesión en el intestino delgado, lo que derivó en una infección generalizada (septicemia) que finalmente causó su fallecimiento”.

En una firme postura, indicaron que “no atribuimos responsabilidad a la institución hospitalaria en su conjunto ni a sus autoridades, quienes han demostrado compromiso y acompañamiento. Sin embargo, consideramos que la responsabilidad recae en el equipo médico interviniente y en el profesional cirujano que llevó adelante la práctica”.

“Nuestro único objetivo es que los hechos se esclarezcan con la seriedad que la situación amerita, que se determinen las responsabilidades correspondientes y que se tomen las medidas necesarias para que hechos como este no vuelvan a repetirse” mencionaron.

Además, la familia pidió “justicia y verdad”, solicitando que se actúe con empatía, sensibilidad y humanidad.

En el escrito también enviaron su agradecimiento al Director del Hospital Municipal, Dr. Fernando Alí, y al Jefe del Área de Legales, Federico Prester.

“Valoramos especialmente la apertura al diálogo, la escucha y el acompañamiento recibido, los cuales han sido fundamentales para nosotros en medio de esta difícil situación” cerraron.