Olavarría fue sede de la Jornada Regional de Economía

En la mañana de este jueves y con la participación del intendente Maximiliano Wesner se desarrolló la Jornada Regional de Economía que tuvo como lugar de encuentro y realización el Centro de Convenciones Municipal. Se trata de una propuesta organizada en conjunto con el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Producción, con el apoyo de las Facultad de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN).

El inicio del programa se llevó a cabo minutos después de las 10 con un acto de apertura institucional que fue encabezado por el intendente del Partido de Olavarría Maximiliano Wesner, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística de la provincia de Buenos Aires Nicolás Todesca y la decana de la Faculta de Ingeniería de la Unicen, María Peralta.

“Es gratificante encontrarnos en el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires, en el centro de la provincia, elegir esta región para poder desarrollar esta tercera edición de las jornadas de economías regionales. Poder compartir y poder diagnosticar la situación que estamos atravesando, poder profundizar el conocimiento”, expresó el intendente Wesner al dar las palabras de inicio.

“Celebro que seamos varios y que se den estos paneles para poder discutir y caracterizar el momento que estamos viviendo, para pensar y discutir el modelo económico por el cual tenemos que desarrollarnos y transitar para eso que es fundamental y por lo cual trabajamos, que es el bienestar general”, concluyó el jefe comunal del Partido de Olavarría.

El Programa de la jornada incluyó un panel sobre la innovación y desarrollo en ganadería, el contexto macro y micro del sector, y la difusión de herramientas financieras de la Provincia para la producción ganadera; otro acerca de la minería, su sustentabilidad, cadenas de valor y diversidad; y un tercer panel final sobre trabajo y desarrollo regional, con foco en la dinámica de empleo y sus desafíos.

Estuvieron presentes funcionarios y legisladores provinciales y municipales, autoridades académicas y referentes del sector privado e industrial de la ciudad y la región.