Olavarrienses en Liga Argentina: derrotas para los de la Sur

La segunda categoría del básquet nacional tuvo cuatro duelos de la Conferencia Sur en su tercera presentación y en dos escenarios, hubo derrotas para los elencos con presencia local.

En Venado Tuerto, Deportivo Viedma dejó en claro que iba con la idea de definir la serie, pero Centenario se impuso por 89 a 84 con una gran muestra de carácter. En el elenco de Río Negro, Jeffrey Merchant completó 24:30 minutos con 9 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia.

Por otro lado, en Bahía Blanca, Villa Mitre perdió 77 a 75 ante Quilmes. El encuentro fue de mucha paridad, máximas que no llegaron al doble dígito y contó con un final vibrante con un doble con 2,7 por jugar para el elenco marplatense que se tomó revancha de la caída en el José Martínez. Luciano Tambucci, en el “Tricolor” sumó 19:21 minutos con 6 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 1 tapa.

La continuidad de las series será el próximo viernes nuevamente repitiendo escenario.