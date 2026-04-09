Liga Nacional: el duelo de parientes, otra vez de Sansimoni | Infoeme
Jueves 09 de Abril 2026 - 18:33hs
17°
Jueves 09 de Abril 2026 - 18:33hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 9 de Abril de 2026 | 17:28

Liga Nacional: el duelo de parientes, otra vez de Sansimoni

Oberá Tenis Club ganó un partidazo en Caballito en la continuidad de la Liga Nacional y en lo que fue un nuevo duelo de primos.

Foto: Liga Nacional

En la noche del miércoles, Oberá Tenis Club inició una nueva gira en la máxima categoría del básquet nacional y fue con victoria ante Ferro Carril Oeste.

 

OTC derrotó a Ferro por 76 a 75 en un verdadero partidazo, parejo y con mucho desgaste físico.

 

En el equipo de Misiones, la figura fue Agustín Brocal con 35:18 minutos con 22 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 1 tapa mientras que Bruno Sansimoni sumó 8 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia en 18:33 minutos.

 

Por el lado “Verdolaga”, Alejandro Diez terminó el partido con 9 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 robo en 29:15.

 

Para la jornada entrante Ferro visitará a Boca Juniors mientras que El Celeste hará lo mismo ante Argentino de Junín.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME