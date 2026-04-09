Liga Nacional: el duelo de parientes, otra vez de Sansimoni

En la noche del miércoles, Oberá Tenis Club inició una nueva gira en la máxima categoría del básquet nacional y fue con victoria ante Ferro Carril Oeste.

OTC derrotó a Ferro por 76 a 75 en un verdadero partidazo, parejo y con mucho desgaste físico.

En el equipo de Misiones, la figura fue Agustín Brocal con 35:18 minutos con 22 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 1 tapa mientras que Bruno Sansimoni sumó 8 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia en 18:33 minutos.

Por el lado “Verdolaga”, Alejandro Diez terminó el partido con 9 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 robo en 29:15.

Para la jornada entrante Ferro visitará a Boca Juniors mientras que El Celeste hará lo mismo ante Argentino de Junín.