Golf: como cada miércoles, hubo 9 hoyos

En el campo de golf del Club Estudiantes hubo un nuevo Medal Play 9 hoyos reservado para dos categorías.

El “Torneo de los Miércoles” consagró a Miguel Díaz con 33 golpes en Hasta 24 de Hándicap tras ser favorecido en el desempate automático ante Juan Peruilh. Alejandro Pirola con 34 golpes completó el podio.

Por otro lado, en De 25 al Máximo, la victoria fue para Felipe Arenas con 33 golpes y lo escoltaron José Armendano con 37 golpes y Graciela Alfaro con 39 golpes.

La actividad continuará el sábado con el Torneo “Augusta”, un Medal Play 18 hoyos.

Fuente: Prensa CAE