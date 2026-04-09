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 - 9 de Abril de 2026 | 12:33

Torneo Interligas: la 7° fecha, con las revanchas interzonales

Quedó definida la continuidad del calendario para el Torneo Unión Regional Deportiva y la fecha se jugará entre viernes y domingo.

El certamen organizado en conjuntos por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida programó la 7° fecha, las revanchas de los interzonales.

 

Las acciones comenzarán en la tarde del viernes con acción en Bolívar, y los primeros equipos olavarrienses en salir a la cancha serán Racing y Loma Negra que se enfrentarán en el Buglione Martinese desde las 17:00.

 

Además, El Fortín buscará seguir con su puntaje ideal visitando el estadio de la Avenida 14 y Ferro con su remontada ante Colonias y Cerros. También se enfrentarán Municipales vs Espigas y Sierra Chica vs Estudiantes.

 

La programación:

En Bolívar

Viernes:

20:00 hs.: Balonpié vs. Casariego 

Sábado:

16:00 hs.: Bull Dog vs. Bancario Domingo:

16:00 hs.: Independiente vs. Empleados de Comercio 

16:00 hs.: Pirovano vs. Urdampilleta 

 

En Laprida

Domingo:

15:30 hs.: Ingeniero Newbery vs. Racing (L) 

15:30 hs.: Jorge Newbery vs. Lilán 

16:00 hs.: Platense vs. Juventud 

 

 

En Azul

Domingo:

15:00 hs.: Cemento Armado vs. Barracas 

16:00 hs.: Sportivo Piazza vs. Alumni Azuleño

16:00 hs.: Boca Junior vs. Vélez 

 

En Olavarría

Sábado:

17:00 hs.: Racing vs. Loma Negra -sin visitantes-

Domingo: 

13:00 hs.: Municipales vs. Espigas

15:00 hs.: Hinojo vs. El Fortín

16:00 hs.: Embajadores vs. San Martín 

16:00 hs.: Sierra Chica vs. Estudiantes 

19:15 hs.: Ferro vs. Colonias y Cerros 

 

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