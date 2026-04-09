Torneo Interligas: la 7° fecha, con las revanchas interzonales

El certamen organizado en conjuntos por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida programó la 7° fecha, las revanchas de los interzonales.
Las acciones comenzarán en la tarde del viernes con acción en Bolívar, y los primeros equipos olavarrienses en salir a la cancha serán Racing y Loma Negra que se enfrentarán en el Buglione Martinese desde las 17:00.
Además, El Fortín buscará seguir con su puntaje ideal visitando el estadio de la Avenida 14 y Ferro con su remontada ante Colonias y Cerros. También se enfrentarán Municipales vs Espigas y Sierra Chica vs Estudiantes.
La programación:
En Bolívar
Viernes:
20:00 hs.: Balonpié vs. Casariego
Sábado:
16:00 hs.: Bull Dog vs. Bancario Domingo:
16:00 hs.: Independiente vs. Empleados de Comercio
16:00 hs.: Pirovano vs. Urdampilleta
En Laprida
Domingo:
15:30 hs.: Ingeniero Newbery vs. Racing (L)
15:30 hs.: Jorge Newbery vs. Lilán
16:00 hs.: Platense vs. Juventud
En Azul
Domingo:
15:00 hs.: Cemento Armado vs. Barracas
16:00 hs.: Sportivo Piazza vs. Alumni Azuleño
16:00 hs.: Boca Junior vs. Vélez
En Olavarría
Sábado:
17:00 hs.: Racing vs. Loma Negra -sin visitantes-
Domingo:
13:00 hs.: Municipales vs. Espigas
15:00 hs.: Hinojo vs. El Fortín
16:00 hs.: Embajadores vs. San Martín
16:00 hs.: Sierra Chica vs. Estudiantes
19:15 hs.: Ferro vs. Colonias y Cerros