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 - 9 de Abril de 2026 | 13:49

Pasará por Olavarría un tren con material del Ejército Argentino

La formación saldrá de Km 5 el sábado por la noche con destino a Darwin y está previsto que llegue a la Ciudad el domingo alrededor del mediodía.

Una formación con treinta vagones cargados con material militar pasará este domingo por Olavarría con destino final Darwin, provincia de Río Negro.

 

La locomotora y el personal pertenecen a Ferrosur y los vagones son de Belgrano Cargas, que transportarán vehículos de combate y de uso general.

 

El Ejército informó este miércoles que comenzó el despliegue para el Ejercicio Kekén y para ello, se están utilizando las estaciones Santos Lugares (Provincia de Buenos Aires) y Laboulaye (Provincia de Córdoba) de la Línea San Martín, donde se está cargando de los vehículos livianos que participarán del mismo.

 

 

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