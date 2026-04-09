Pasará por Olavarría un tren con material del Ejército Argentino

Una formación con treinta vagones cargados con material militar pasará este domingo por Olavarría con destino final Darwin, provincia de Río Negro.

La locomotora y el personal pertenecen a Ferrosur y los vagones son de Belgrano Cargas, que transportarán vehículos de combate y de uso general.

El Ejército informó este miércoles que comenzó el despliegue para el Ejercicio Kekén y para ello, se están utilizando las estaciones Santos Lugares (Provincia de Buenos Aires) y Laboulaye (Provincia de Córdoba) de la Línea San Martín, donde se está cargando de los vehículos livianos que participarán del mismo.