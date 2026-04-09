Remiseros pidieron en el Municipio condiciones equitativas de trabajo

Un grupo de choferes de agencias de remises se hizo presente este jueves en horas del mediodía en el Municipio y entregó en manos de las autoridades un documento en el que fijan postura a través de un petitorio sobre el transporte de pasajeros.

El texto habla de “desigualdad de condiciones. Mientras que a nosotros se nos exige el cumplimiento estricto de la Ordenanza Nº 2052/96 (licencias profesionales, seguros de pasajeros, VTV, desinfección y cánones municipales) las plataformas operan actualmente sin controles equivalentes, lo que representante una injusticia administrativa y un riesgo para la seguridad del usuario”.

En el párrafo siguiente hace alusión al “impacto económico directo” que está sufriendo el sector, debido a “una drástica caída” en la actividad en el último mes y enfatiza que “ante la falta de ingresos la continuidad de nuestro trabajo digno está en riesgo inminente”.

“No nos oponemos al progreso tecnológico, sino a la falta de un marco normativo equitativo. Solicitamos que el Municipio garantice que todo vehículo que transporte pasajeros en la ciudad cumpla con los mismos requisitos técnicos y legales que hoy se nos exigen” aclaran.

La nota pide la creación de “una mesa de diálogo urgente, para abordar la actualización de las normativas de transporte y asegurar que la competencia en nuestra Ciudad sea justa y segura para todos”.

En el interior del Palacio San Martín los recibió Matías Venzi, quien escuchó las demandas y luego subió con cuatro de ellos al primer piso, donde se encuentra el despacho del jefe comunal.