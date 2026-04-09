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 - 9 de Abril de 2026 | 12:55

Remiseros pidieron en el Municipio condiciones equitativas de trabajo

Ante la llegada Uber a la Ciudad presentaron una nota. “No nos oponemos al progreso tecnológico, sino a la falta de un marco normativo equitativo” dice uno de los párrafos.

Un grupo de choferes de agencias de remises se hizo presente este jueves en horas del mediodía en el Municipio y entregó en manos de las autoridades un documento en el que fijan postura a través de un petitorio sobre el transporte de pasajeros.

 

El texto habla de “desigualdad de condiciones. Mientras que a nosotros se nos exige el cumplimiento estricto de la Ordenanza Nº 2052/96 (licencias profesionales, seguros de pasajeros, VTV, desinfección y cánones municipales) las plataformas operan actualmente sin controles equivalentes, lo que representante una injusticia administrativa y un riesgo para la seguridad del usuario”.

 

En el párrafo siguiente hace alusión al “impacto económico directo” que está sufriendo el sector, debido a “una drástica caída” en la actividad en el último mes y enfatiza que “ante la falta de ingresos la continuidad de nuestro trabajo digno está en riesgo inminente”.

 

“No nos oponemos al progreso tecnológico, sino a la falta de un marco normativo equitativo. Solicitamos que el Municipio garantice que todo vehículo que transporte pasajeros en la ciudad cumpla con los mismos requisitos técnicos y legales que hoy se nos exigen” aclaran.

 

La nota pide la creación de “una mesa de diálogo urgente, para abordar la actualización de las normativas de transporte y asegurar que la competencia en nuestra Ciudad sea justa y segura para todos”.

 

En el interior del Palacio San Martín los recibió Matías Venzi, quien escuchó las demandas y luego subió con cuatro de ellos al primer piso, donde se encuentra el despacho del jefe comunal.

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