Se avanza con la puesta en valor de la Terminal de Ómnibus

Avanzan los trabajos de mantenimiento y puesta en valor del edificio de la Terminal de Ómnibus local, un plan de abordaje que es coordinado desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, pero en conjunto con distintas áreas municipales.

En ese marco, se destacó que en las últimas horas culminaron los trabajos de recambio de toda la luminaria, que fue reemplazada por nuevas luces LED.

De manera paralela, continúan las labores en materia de reasignación y reacondicionamiento de cada uno de los espacios de atención al público y gestión de trámites, que serán además reubicados en virtud de un estudio realizado para una mejor atención a pasajeros, pasajeras y público en general. Es por ello que actualmente la oficina de informes se encuentra en el sector de boleterías.

El plan de obras contempla, por ejemplo, el traslado de oficinas puntuales, como por ejemplo la mencionada de informes o la de gestión de SUBE a sectores más amplios y accesibles, como así también dotar el lugar de un espacio donde se podrá acceder a información turística.

Vale destacar, a la par, que el plan de trabajos de pintura y embellecimiento incluye además un abordaje desde el área de Diseño del Municipio, para la renovación e incorporación de cartelería informativa.