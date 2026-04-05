Completaron otra fecha del Torneo Unión Regional Deportiva: El Fortín sigue con su andar perfecto

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la 6° fecha en diferentes escenarios.

La fecha que había iniciado con victorias de los olavarrienses Racing y Municipales y también de Lilán, se completó en la jornada de este domingo. En lo que respecta a las actuaciones de los elencos de la Liga de Fútbol de Olavarría, ganaron Ferro y El Fortín como locales y Estudiantes y San Martín como visitantes.

Además, Colonias y Cerros igualó en el césped sintético del Tete Di Carlo y hubo derrotas para Espigas, Sierra Chica, Hinojo y Loma Negra.

Los resultados:

Zona A

Espigas 0 – 3 (Agustín Panaro y Santiago Viola -2-) Balonpié

Colonias y Cerros 1 (Waldemar Martínez) – 1 (Enzo Suárez) Boca Juniors

Loma Negra 1 (Gonzalo Trepichio) – 2 (Agustín Álvarez, Uriel Fernández) Independiente

Alumni Azuleño 1 (Agustín Maddio, Agustín Cos) – 0 Cemento Armado

Zona B

Barracas 2 (Agustín Marconi -2-) – 0 Jorge Newbery

Sportivo Piazza 2 (Ramon Sánchez -2-) – 0 Hinojo

Vélez 1 (Juan Puente) – 2 (Yael Román, Nicolás Arce -2-) San Martín

Zona C

Urdampilleta 4 (Franco Navarro, Cayetano López -2-, Juan José Astorga) – 1 (Diego Popp) Ingeniero Newbery

Ferro 3 (Mathias Buongiorno, Gabriel Rivas -2-) – 0 Casariego

El Fortín 6 (Mateo Guevara -2-, Alejandro Bianciotto, Paulo Ponce, Diego Riva Urriza, Leonardo Benito) – 2 (David Navarro, Elías Rodríguez) Sierra Chica

Zona D

Empleados 0 – 0 Pirovano

Platense 0 – 3 (Gerónimo Candia, Manuel Garrido y Diego San Julián) Estudiantes

Racing (L) 0 – 6 (Tomás Ferreyra -2-, Alesandro Benítez -2-, Alejo Fernández, Santiago Espinal) Bull Dog