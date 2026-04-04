Este lunes se presentará el libro ¿El derecho a urbanizar?

El Municipio invita a la comunidad a participar de la presentación del libro “¿El derecho a urbanizar? Las ciudades en tensión por el uso del suelo”, de Luciano Scatolini, el escritor, abogado y escribano argentino, quien además ocupó el cargo de Secretario de Desarrollo Territorial del Gobierno Nacional.

La propuesta se llevará a cabo el próximo lunes 6 de abril, desde las 14 horas, en el Salón Rivadavia. Las personas interesadas en concurrir deberán anotarse previamente, entrada libre y gratuita. Inscripción abierta a través del formulario al que se accede haciendo clic acá

La obra analiza el papel del Derecho Urbanístico en América Latina, pero también en particular lo que sucede en nuestro país, como herramienta para regular el uso del suelo en función del interés público, frente a la especulación inmobiliaria y las desigualdades socio-territoriales.

Scatolini examina marcos normativos, jurisprudencia, experiencias comparadas y casos concretos de políticas urbanas y habitacionales. Plantea que el derecho a urbanizar no es inherente a la propiedad privada, sino una potestad pública vinculada a la planificación, la sustentabilidad y la equidad urbana.

Por eso con aportes de quienes vienen trabajando en el territorio, en la planificación y en el derecho urbanístico, este libro combina teoría crítica, experiencia de gestión y voluntad de transformación. Una herramienta necesaria para gestores públicos, juristas, estudiantes, funcionarias/os, activistas y todas las personas interesadas en el presente y el futuro de nuestras ciudades.

Luciano Scatolini es abogado y escribano (UNLP), especialista en Derecho Administrativo, docente e investigador. Fue Secretario de Desarrollo Territorial​ de la Nación, Escribano General Adjunto de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y Director Nacional del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (ProCreAr). Es Director de la Clínica Jurídica de JURSOC en la UNLP.