La agenda cultural para este sábado y domingo

En el marco de la agenda cultural para el fin de semana largo, el Municipio dio a conocer las propuestas pensadas para este sábado y domingo.

Para la jornada de hoy se destaca el festival cervecero San Patricio, además de recorridas y visitas guiadas en las localidades.

Sábado 4 de abril

14:15 horas: salida desde el Club Loma Negra. Aventura con historia “Recorrido de Semana Santa”. El circuito incluye: Club Loma Negra, Parroquia Santa Elena, Casa de Cultura y Turismo de Loma Negra, y Cerro Luciano Fortabat.

Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” Bioparque (horario de 15:00 a 18:00) Juegos para la familia en la Casona

Museos de los Pueblos - 17 horas. Visitas guiadas: Museo Hogar Loma Negra, Museo “Miguel Stoessel Müller” de Colonia San Miguel, Museo de la Piedra Emma Occhi de Sierra Chica, Museo de los Alemanes del Volga “Ariel Chierico” de Colonia Hinojo, Museo de la Estación de Sierras Bayas y Museo Municipal de Espigas.

Centro Cultural San José - 17 horas: visita guiada muestra “Los caminos de la memoria”. “Que florezcan mil flores” – Flores en Origami.

Museo Dámaso Arce - 18 horas: visita guiada de Arte Sacro Patrimonial y Moderno. “De lo sagrado al impacto de Simon Bisley”.

Parque Mitre (Brown entre Belgrano y Necochea) de 17 a 3 horas: 3º Festival San Patricio. Propuestas gastronómicas, puestos cerveceros, shows artísticos, presentación de bandas. Cortes de tránsito: desde las 16, en torno al puente “José Maceo”. Se contará con personal que estará ubicado sobre ambos extremos, para impedir la circulación con sentido hacia el centro de la ciudad tanto de quienes provengan desde el barrio Pueblo Nuevo como desde la calle Almirante Brown.

Domingo 5 de abril

Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”- Bioparque (horario de 15 a 18 horas): juegos para la familia en La Casona. Abrimos el Reptilario

16:30 horas en La Casona – Charla “Huellas prehistóricas en Olavarría”

Museo Dámaso Arce (16:00 a 19:00 horas): exposición de Arte Sacro Patrimonial y Moderno. “De lo sagrado en el tiempo”.

Centro Cultural San José (horario 16:00 a 19:00 horas): de 16 a 18 taller "Dibujando en familia"