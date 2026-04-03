Bochas: la semana, con acción para Damas y el debut del Infanto-Juvenil

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” prosiguió con una nueva fecha del Torneo Oficial de Tríos Damas y además, comenzó el certamen para deportistas en formación.

Entre las Damas se completó la 4° fecha en diferentes escenarios y en las formativas, se jugó la fecha inaugural para la categoría Sub12.

Los resultados:

Damas

4° fecha:

Álvaro Barros 7 – 15 Pueblo Nuevo “A”

El Fortín A 10 – 15 Hinojo

El Fortín B 13 – 15 Fortín Tradicionalista B

Loma Negra B 1 – 15 Fortín Tradicionalista A

Loma Negra A 15 – 6 Pueblo Nuevo B

Infanto-Juvenil:

1° fecha Sub12

Loma Negra 12 – 4 Pueblo Nuevo

Hinojo B 2 – 12 Hinojo A

Por otro lado, en lo que respecta a selectivos, el equipo +60 no pudo en el Torneo Zonal al caer ante 9 de Julio en la definición. Carlos Gadea, Rubén Martínez, Carlos Recciuti y Rubén Gianonni integraron el equipo que cedió ante los locales en la definición por 15 a 6. Previamente, habían derrotado a Bolívar por el mismo score.

Por último, hubo presencia olavarriense en las prácticas abiertas del estilo Punto Raffa Volo que tuvieron lugar en Coronel Moldes, Córdoba. Guadalupe Serantes y Florencia Vallejos dijeron presentes con otra decena de bochófilas.

Fuente: Hablemos de Bochas