Por el frío restringen la venta de GNC en el AMBA

La primera ola de bajas temperaturas del año estresó el sistema gasífero y obligó a aplicar restricciones en la venta de Gas Natural Comprimido (GNC) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta decisión que rige desde este martes impactará en las ventas en estaciones de servicio.

Las distribuidoras Naturgy BAN y Metrogas dispusieron la suspensión del suministro bajo la modalidad interrumpible, una decisión que golpea de lleno en la operatoria de las estaciones que no tienen contratos de abastecimiento en "firme". Y se da, además, a casi dos meses de la llegada de los días más fríos del año, en pleno invierno.

Según precisaron desde el sector, la disposición responde al incremento sostenido del consumo residencial, que tiene prioridad en el esquema de abastecimiento. Con temperaturas en descenso, la demanda de los hogares crece de manera acelerada y obliga a redireccionar el fluido hacia ese segmento, relegando a los contratos interrumpibles que, por definición, son los primeros en ser limitados ante contingencias.

Por el lado de Olavarría, por el momento las estaciones de servicio no cuentan con impedimento alguno para el despacho de GNC, según fuentes consultadas.