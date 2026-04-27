Aumentó el boleto del transporte público | Infoeme
Lunes 27 de Abril 2026 - 20:41hs
Olavarría
Infoeme
 |  informacion-general
 - 27 de Abril de 2026 | 18:26

Aumentó el boleto del transporte público

Los valores rigen desde este lunes luego del acuerdo de la Mesa de Transporte integrada por propietarios de las empresas, concejales y funcionarios municipales. El último incremento fue hace diez meses. 

 

Este lunes entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario para el servicio público de transporte de pasajeros, tanto en las líneas urbanas como interurbanas, con un incremento del 29%.

El aumento fue aprobado en la Mesa de Transporte, integrada por propietarios de las empresas Tu Bus y Las Sierras -concesionarias de los servicios urbano e interurbano de transporte de pasajeros, respectivamente-, concejales de los diferentes bloques del HCD y funcionarios municipales.

En el marco de esas reuniones, los propietarios de ambas empresas habían presentado informes en los que se expusieron cifras vinculadas a la estructura de costos de la actividad. El último aumento de la tarifa se había concretado en junio de 2025.

Así quedaron los nuevos valores:

Transporte Urbano

 Boleto Persona Con Discapacidad –

Boleto Escolar –

Boleto Universitario y Terciario –

Boleto Mínimo 1.717 pesos

Boleto Mínimo (Tarifa Social) 772,65 pesos

Transporte Interurbano 

Línea 509 (Olavarría-AOMA-Villa Mi Serranía-Loma Negra)

 Boleto Persona con Discapacidad –

Boleto Escolar –

Boleto Universitario y Terciario –

Boleto Mínimo 1.463 pesos

Boleto Mínimo (Tarifa Social) 658,35 pesos

Olavarría – Loma Negra 1.637 pesos

Olavarría – Loma Negra (Tarifa Social) 736,65 pesos

Olavarría – Villa Mi Serranía 1.669 pesos

Olavarría – Villa Mi Serranía (Tarifa Social) 751,05 pesos 

Línea 510 (Olavarría-Sierras Bayas-Colonia San Miguel) 

Boleto Persona con Discapacidad –

Boleto Escolar –

Boleto Universitario y Terciario –

Boleto Mínimo 1.463 pesos

Boleto Mínimo (Tarifa Social) 658,35 pesos

Olavarría – Sierras Bayas 1.804 pesos

Olavarría – Sierras Bayas (Tarifa Social) 811,80 pesos

Olavarría – Cnia. San Miguel 1.936 pesos

Olavarría – Cnia. San Miguel (Tarifa Social) 871,20 pesos

Línea 514 (Olavarría-Sierra Chica-Hinojo-Colonia Hinojo) 

Boleto Persona con Discapacidad –

Boleto Escolar –

Boleto Universitario y Terciario –

Boleto Mínimo 1.463 pesos

Boleto Mínimo (Tarifa Social) 658,35 pesos

Olavarría – Sierra Chica 1.525 pesos

Olavarría – Sierra Chica (Tarifa Social) 686,25 pesos

Olavarría – Hinojo 1.669 pesos

Olavarría – Hinojo (Tarifa Social) 751,05 pesos

Olavarría – Colonia Hinojo 1.637 pesos

Olavarría – Colonia Hinojo (Tarifa Social) 736,65 pesos

Sierra Chica – Hinojo 1.463 pesos

Sierra Chica – Hinojo (Tarifa Social) 658,35 pesos

B° Cuarteles – Colonia Hinojo 1.463 pesos

B° Cuarteles – Colonia Hinojo (Tarifa Social) 658,35 pesos

B° Cuarteles – Hinojo 1.463 pesos

B° Cuarteles – Hinojo (Tarifa Social) 658,35 pesos

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME