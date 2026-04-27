Aumentó el boleto del transporte público

Este lunes entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario para el servicio público de transporte de pasajeros, tanto en las líneas urbanas como interurbanas, con un incremento del 29%.
El aumento fue aprobado en la Mesa de Transporte, integrada por propietarios de las empresas Tu Bus y Las Sierras -concesionarias de los servicios urbano e interurbano de transporte de pasajeros, respectivamente-, concejales de los diferentes bloques del HCD y funcionarios municipales.
En el marco de esas reuniones, los propietarios de ambas empresas habían presentado informes en los que se expusieron cifras vinculadas a la estructura de costos de la actividad. El último aumento de la tarifa se había concretado en junio de 2025.
Así quedaron los nuevos valores:
Transporte Urbano
Boleto Persona Con Discapacidad –
Boleto Escolar –
Boleto Universitario y Terciario –
Boleto Mínimo 1.717 pesos
Boleto Mínimo (Tarifa Social) 772,65 pesos
Transporte Interurbano
Línea 509 (Olavarría-AOMA-Villa Mi Serranía-Loma Negra)
Boleto Persona con Discapacidad –
Boleto Escolar –
Boleto Universitario y Terciario –
Boleto Mínimo 1.463 pesos
Boleto Mínimo (Tarifa Social) 658,35 pesos
Olavarría – Loma Negra 1.637 pesos
Olavarría – Loma Negra (Tarifa Social) 736,65 pesos
Olavarría – Villa Mi Serranía 1.669 pesos
Olavarría – Villa Mi Serranía (Tarifa Social) 751,05 pesos
Línea 510 (Olavarría-Sierras Bayas-Colonia San Miguel)
Boleto Persona con Discapacidad –
Boleto Escolar –
Boleto Universitario y Terciario –
Boleto Mínimo 1.463 pesos
Boleto Mínimo (Tarifa Social) 658,35 pesos
Olavarría – Sierras Bayas 1.804 pesos
Olavarría – Sierras Bayas (Tarifa Social) 811,80 pesos
Olavarría – Cnia. San Miguel 1.936 pesos
Olavarría – Cnia. San Miguel (Tarifa Social) 871,20 pesos
Línea 514 (Olavarría-Sierra Chica-Hinojo-Colonia Hinojo)
Boleto Persona con Discapacidad –
Boleto Escolar –
Boleto Universitario y Terciario –
Boleto Mínimo 1.463 pesos
Boleto Mínimo (Tarifa Social) 658,35 pesos
Olavarría – Sierra Chica 1.525 pesos
Olavarría – Sierra Chica (Tarifa Social) 686,25 pesos
Olavarría – Hinojo 1.669 pesos
Olavarría – Hinojo (Tarifa Social) 751,05 pesos
Olavarría – Colonia Hinojo 1.637 pesos
Olavarría – Colonia Hinojo (Tarifa Social) 736,65 pesos
Sierra Chica – Hinojo 1.463 pesos
Sierra Chica – Hinojo (Tarifa Social) 658,35 pesos
B° Cuarteles – Colonia Hinojo 1.463 pesos
B° Cuarteles – Colonia Hinojo (Tarifa Social) 658,35 pesos
B° Cuarteles – Hinojo 1.463 pesos
B° Cuarteles – Hinojo (Tarifa Social) 658,35 pesos