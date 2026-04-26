Llega la primera ola polar del año con alerta por fuertes vientos

El domingo se presenta con condiciones meteorológicas adversas en Olavaria, donde el viento será el principal protagonista a lo largo de toda la jornada.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé un marcado incremento en la intensidad del viento con el correr de las horas, acompañado por bajas temperaturas producto del ingreso de la primera masa de aire polar.

Durante la mañana (06 a 12), el área será afectada por vientos del sector oeste y sudoeste, con velocidades sostenidas entre 40 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a intensificarse aún más. Se esperan vientos del sudoeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente hacia la noche.

En este contexto, el SMN emitió un alerta naranja por vientos fuertes para el tramo comprendido entre las 18 y las 24, advirtiendo sobre posibles fenómenos meteorológicos.

Además, el organismo nacional indicó que la jornada se mantendrá con cielo parcialmente despejado, aunque con una temperatura máxima que apenas alcanzará los 11 grados, reforzando el escenario invernal anticipado para este cierre de fin de semana.