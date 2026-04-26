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A un jubilado le robaron $3 millones y dos relojes de oro

Ocurrió en el barrio Sarmiento Norte, a plena luz del día. La víctima, de 79 años, se ausentó por un momento de su domicilio y cuando regresó constató el faltante.

La Policía investiga un hurto en un domicilio del barrio Sarmiento Norte, donde reside un jubilado de 79 años que denunció el faltante de una importante suma de dinero y dos relojes de oro.

 

De acuerdo a su denuncia, este sábado por la mañana, alrededor de las 8:30, se fue de su domicilio por unos 30 minutos y cuando volvió advirtió que alguien había entrado a su casa y le había sustraído una suma de dinero en efectivo que equivale a unos 3 millones de pesos, además de dos relojes.

 

Él o los ladrones ingresaron sin ejercer violencia y la vivienda no cuenta con cámaras de seguridad.

 

Se solicitó la presencia de peritos en el lugar y se instruyó una causa por hurto con intervención de la UFI 4. 

 

 

 

 

 

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