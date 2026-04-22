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 - 22 de Abril de 2026 | 08:50

Anunciaron la reactivación del Colector Cloacal Norte 

Lo confirmó la senadora provincial Evelyn Díaz en sus redes sociales. El 15 de mayo se realizará la apertura de sobres de la licitación, con un presupuesto oficial de $5.023 millones.

El próximo 15 de mayo, con la apertura de sobres de la licitación, se reactivará una de las obras más importantes del Partido: el Colector Cloacal Norte. 

 

La novedad la dio a conocer la senadora provincial Evelyn Díaz, quien usó sus redes sociales para anunciar la licitación.

 

Díaz indicó que el presupuesto oficial será de $5.023 millones, los cuales estarán destinados “a un proyecto clave que había sido frenado por el actual Gobierno nacional”.

 

“Gracias al trabajo conjunto del Municipio y al compromiso del Gobierno de la Provincia Axel Kicillof con los olavarrienses, esta obra tan necesaria empieza a hacerse realidad” manifestó la legisladora. 

 

Al mismo tiempo, señaló que se trata de una obra fundamental “que fue pedida por el intendente Maximiliano Wesner y que viene insistiendo en su realización para ampliar el servicio de cloacas a más de 25 mil vecinos y vecinas de la zona norte y oeste de Olavarría”.

 

“Más obras, más derechos, mejor calidad de vida para nuestra comunidad” cerró Díaz.

 

 

 

 

 

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