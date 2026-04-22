Anunciaron la reactivación del Colector Cloacal Norte 

El próximo 15 de mayo, con la apertura de sobres de la licitación, se reactivará una de las obras más importantes del Partido: el Colector Cloacal Norte.

La novedad la dio a conocer la senadora provincial Evelyn Díaz, quien usó sus redes sociales para anunciar la licitación.

Díaz indicó que el presupuesto oficial será de $5.023 millones, los cuales estarán destinados “a un proyecto clave que había sido frenado por el actual Gobierno nacional”.

“Gracias al trabajo conjunto del Municipio y al compromiso del Gobierno de la Provincia Axel Kicillof con los olavarrienses, esta obra tan necesaria empieza a hacerse realidad” manifestó la legisladora.

Al mismo tiempo, señaló que se trata de una obra fundamental “que fue pedida por el intendente Maximiliano Wesner y que viene insistiendo en su realización para ampliar el servicio de cloacas a más de 25 mil vecinos y vecinas de la zona norte y oeste de Olavarría”.

“Más obras, más derechos, mejor calidad de vida para nuestra comunidad” cerró Díaz.