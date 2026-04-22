Convocan a españoles a votar para el Consejo de Residentes

El próximo domingo 10 de mayo se llevarán a cabo las elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE).

Los españoles residentes en Olavarría, La Madrid y Laprida, podrán votar de manera presencial el 10 de mayo, de 10 a 17 horas en la Sociedad Española de Olavarría (Rivadavia 3038). Es necesario presentar pasaporte o DNI español.

Qué es el CRE

El Consejo de Residentes Españoles es el órgano de participación institucional de todos los españoles que residen en la demarcación. Es a su vez, un órgano consultivo y adscrito al Consulado General de España en Buenos Aires. El CRE tiene como objetivo transmitir las demandas de los ciudadanos a la administración y luchar por su solución. Por ejemplo, en los últimos años, el CRE ha denunciado la problemática de acceso a la nacionalidad de los descendientes, la complejidad del sistema de voto exterior, la deficiente atención de los Consulados y los recortes en pensiones, becas y programas destinados a los españoles en el exterior.