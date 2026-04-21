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 - 21 de Abril de 2026 | 09:33

Cambios en distintas áreas del Ejecutivo municipal

Los canales oficiales de la comuna anunciaron modificaciones en la secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos y en el área de Desarrollo Social.

Se produjeron cambios en la estructura de distintas áreas del Ejecutivo municipal que encabeza el intendente Maximiliano Wesner.

 

En ese marco, se dispuso la fusión de las áreas de Catastro, Obras Particulares y Planeamiento, que pasarán a estar bajo la órbita de la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial a cargo de la ingeniera Pierina Di Tommaso, quien se desempeñaba al frente del área de Catastro. Además, se designó al ingeniero Edgar Ronchi como nuevo responsable del área de Hidráulica y Pavimento.

 

Por otro lado, en la subsecretaría de Desarrollo Social la dirección de Gestión Territorial y la coordinación de Personas Mayores pasarán a funcionar bajo la dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores, y estará a cargo de Nicolás Martínez.

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