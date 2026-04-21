Hinojo realizó tareas de mejora en el “Enrique De la Quintana”

La Comisión Directiva del Club Hinojo con un grupo de colaboradores, llevó adelantes varias tareas de mejoras en su estadio principal.

Importante inversión lleva adelante el “Albiverde” que se abocó a las mejoras del “Enrique De la Quintana” y realizó obras en vestuarios y cantina.

En espacio donde normalmente funciona el kiosco de la entidad se llevaron a cabo las mejoras mas notorias ya que se realizaron nuevas conexiones eléctricas, se revistió el espacio y se reacondicionó para mejor funcionamiento.

Por otro lado, en vestuarios se realizaron reparaciones en filtraciones, cambiaron azulejos y se embelleció el lugar con accesorios.

La entidad que preside Ariel Arce agradeció a sponsors y colaboradores por seguir colaborando e invitan a la comunidad a seguir enalteciendo la institución.

Fuente: prensa Hinojo