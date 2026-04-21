Liga Nacional: fechas confirmadas para Ferro y La Unión

La máxima categoría del básquet argentino oficializó el calendario de la postemporada que iniciará el 24 de abril con la Reclasificación, instancia donde habrá dos de los tres equipos que cuentan con representantes de Olavarría.

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes confirmó el cronograma de la próxima instancia de la Liga Nacional 2025/26 que definirá los últimos cuatro clasificados a Cuartos de Final.

La Reclasificación, que involucra a los equipos ubicados entre el 5° y el 12° puesto, se disputará en formato al mejor de cinco partidos y otorgará cuatro lugares en la siguiente ronda. Las series entre 6º vs 11º y 8º vs 9º se jugarán los días 24, 26, 30 de abril y 2 de mayo, con un eventual quinto partido el 5 de mayo. Por su parte, los cruces 5º vs 12º y 7º vs 10º tendrán lugar el 25, 27, 30 de abril y 2 de mayo, también con posibilidad de un quinto encuentro el 5 de mayo.

Ferro con Alejandro Diez como una de sus principales figuras, finalizó en el sexto lugar de la tabla de posiciones y enfrentará a Peñarol -11°- con ventaja de localía.

Por su parte, La Unión también tendrá ventaja e iniciará en el Cincuentenario la serie ante Independiente de Oliva que fue 9°.

En Cuartos de Final, aguardan Quimsa, Gimnasia, Regatas y Oberá Tenis Club con Bruno Sansimoni y Agustín Brocal.