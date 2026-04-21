Teo Gamondi llegó hasta Cuartos de Final en Brasil

Luego de más de un año sin actividad, Teo Gamondi volvió al circuito de la Federación Internacional de Pádel y en Brasil alcanzó los Cuartos de Final.

Gamondi, en compañía de Kevin Kviatkovski, sumaron una victoria en el cuadro principal del FIP Bronce Ijuí antes de quedar eliminados.

El olavarriense y su compañero se despidieron con derrota por 6/3 y 6/4 ante Matías Segura y Juan Andrada, pero previamente habían derrotado a los locales Murillo Weber y Lucas Bareño Nieto en los Octavos de Final.

La victoria en tierras brasileras fue para Juan De Pasucal y Franco Dal Bianco.