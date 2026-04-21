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 - 21 de Abril de 2026 | 15:34

Teo Gamondi llegó hasta Cuartos de Final en Brasil

En el transcurso del pasado fin de semana, Teo Gamondi dijo presente en Brasil y quedó eliminado en la instancia de Cuartos de Final.

Luego de más de un año sin actividad, Teo Gamondi volvió al circuito de la Federación Internacional de Pádel y en Brasil alcanzó los Cuartos de Final.

 

Gamondi, en compañía de Kevin Kviatkovski, sumaron una victoria en el cuadro principal del FIP Bronce Ijuí antes de quedar eliminados.

 

El olavarriense y su compañero se despidieron con derrota por 6/3 y 6/4 ante Matías Segura y Juan Andrada, pero previamente habían derrotado a los locales Murillo Weber y Lucas Bareño Nieto en los Octavos de Final.

 

La victoria en tierras brasileras fue para Juan De Pasucal y Franco Dal Bianco.

 

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