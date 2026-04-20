Martes con alerta de nivel naranja en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este martes, durante la mañana y la tarde, una alerta por tormentas fuertes en Olavarría.

Según indicaron, entre las 06:00 y las 18:00 horas el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Además, señalaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, los cuales podrían ser superados localmente”.

Hasta las 15 de este lunes, la Estación Meteorológica Local indicó que el registró de lluvia ascendió a 19.7 mm.

Recomendaciones nivel naranja:

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental

en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- No saques la basura.

4- Limpiá desagües y sumideros.

5- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

6- Conducí con precaución.

7- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

8- No te acerques a cables, postes o carteles con electricidad.

9- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de

primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Carga los celulares con anticipación.

10- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.