Con la presencia de estudiantes de Salud, presentaron el programa "Brigadas de Salud"

Este lunes se realizó la presentación del programa "Brigadas de Salud" en el salón Rivadavia. El evento contó con la participación de autoridades municipales encabezadas por el intendente Maximiliano Wesner. En un auditorio colmado de estudiantes universitarios, habló en primer lugar el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud Gustavo Otegui.

Manifestó que "una de las primeras acciones que nos propusimos fue trabajar en conjunto con los municipios". Señaló que las "Brigadas de Salud" es un proyecto "que se enfrenta a todos aquellos que dicen que no se puede". Precisó que participarán de la iniciativa 250 estudiantes.

Por su parte, el intendente Maximiliano Wesner destacó que se trata de una articulación de las dos instituciones para prevenir a través de la atención primaria. Se trata de un programa que "nos invita a pensarnos en el seno de la comunidad".

"Tiene que ver con el barrio, con el 'puerta a puerta', con la atención cerca de cada uno de los hogares y con lo que se define con la elección de la carrera, por qué y para qué estudiamos", apuntó el mandatario.

Juan Mesas, estudiante de medicina y coordinador de Bienestar estudiantil fue el encargado de presentar el proyecto y señaló que lo primero es asumir el compromiso de estar donde la comunidad lo necesita y en función de sus necesidades, adoptar herramientas para cubrirlas.

Especificó que este año se formarán "Brigadas comunitarias" y "Brigadas socorros", y luego se sumará la ambiental. Dio las fechas en las que se implementarán las capacitaciones dirigidas a los estudiantes y luego será la puesta en marcha del plan.