Este martes PAMI terminaría de pagar febrero a las farmacias

Autoridades del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría están a la expectativa de que el PAMI cancele este martes la deuda correspondiente al mes de febrero.

El último pago realizado por la obra social de los jubilados y pensionados fue una parte del segundo mes del año. “Si se concreta este pago mucho no van a cambiar las cosas porque las deudas se siguen acumulando” dijo una fuente de la entidad.

“Estamos en las mismas condiciones. Nos pagaron enero y una parte de febrero. Nos acaba de llegar un mensaje de que mañana (por este martes) en teoría estarían pagando dos saldos que se deben de febrero y algo de marzo” reveló.

“Se comprometieron a pagar tres prestaciones como para adelantar un poco de lo que deben, pero se vienen incumpliendo los pagos. Habían quedado que en marzo iban saldar 5 pagos mensuales como para ir poniéndose al día, porque venían pagando de a 4, pero ya hay mucha deuda acumulada” comentó.