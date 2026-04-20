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 - 20 de Abril de 2026 | 13:30

Este martes PAMI terminaría de pagar febrero a las farmacias

“Se comprometieron a cancelar tres prestaciones como para adelantar un poco de lo que deben, pero ya hay mucha deuda acumulada” dijo una fuente del Colegio.

Autoridades del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría están a la expectativa de que el PAMI cancele este martes la deuda correspondiente al mes de febrero.

 

El último pago realizado por la obra social de los jubilados y pensionados fue una parte del segundo mes del año. “Si se concreta este pago mucho no van a cambiar las cosas porque las deudas se siguen acumulando” dijo una fuente de la entidad.

 

“Estamos en las mismas condiciones. Nos pagaron enero y una parte de febrero. Nos acaba de llegar un mensaje de que mañana (por este martes) en teoría estarían pagando dos saldos que se deben de febrero y algo de marzo” reveló.

 

“Se comprometieron a pagar tres prestaciones como para adelantar un poco de lo que deben, pero se vienen incumpliendo los pagos. Habían quedado que en marzo iban saldar 5 pagos mensuales como para ir poniéndose al día, porque venían pagando de a 4, pero ya hay mucha deuda acumulada” comentó.

 

 

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