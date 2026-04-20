Los italianos de Olavarría celebran la Fiesta de la Liberación

Este sábado a las a las 17.30 en el Paseo de los Italianos, ubicado en la vereda de Teatro Municipal, la Sociedad Italiana y la Agencia Consular de Italia en Olavarría celebrarán la “Festa della Liberazione”.

Frente al monumento a la Loba Capitolina actuará el coro “Gli Amici” y se podrán degustar los tradicionales manjares de la cocina italiana.

El Aniversario de la Liberación de Italia, conocido también bajo los nombres de Fiesta de la Liberación, Aniversario de la Resistencia es el día festivo que se celebra cada 25 de abril en Italia en conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación nazi del país.

La fecha del 25 de abril fue escogida por convención y corresponde al día de la liberación de las ciudades italianas de Milán, Turín y Génova en 1945.

Fue en 1946 cuando se escogió la fecha del 25 de abril para celebrar la Liberación: en la mayoría de las ciudades italianas se organizan marchas y desfiles en memoria del acontecimiento.