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 - 19 de Abril de 2026 | 15:44

Detenidos por provocar disturbios en la vía pública

Fue el viernes en Piedras al 1400, cuando un hombre y una mujer de 29 y 33 años en aparente estado de ebriedad invitaban a pelear a transeúntes. 

El viernes personal del Comando de Patrulla de la ciudad detuvo a un hombre de 29 años y a una mujer de 33 por ocasionar disturbios en la vía pública. 

 

Según las fuentes policiales, a raíz de un llamado al 911, arribaron a Piedras al 1400, donde se encontraban  personas en aparente estado de ebriedad, incitando a pelear a los transeúntes del lugar.

Ambos fueron trasladados a la sede policial por infracción a los Artículos 35, 72 y 74 inc. A de la ley 8031/73. Interviene en la causa el Juzgado en lo Correccional de Olavarría.

 

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