Detenidos por provocar disturbios en la vía pública

El viernes personal del Comando de Patrulla de la ciudad detuvo a un hombre de 29 años y a una mujer de 33 por ocasionar disturbios en la vía pública.

Según las fuentes policiales, a raíz de un llamado al 911, arribaron a Piedras al 1400, donde se encontraban personas en aparente estado de ebriedad, incitando a pelear a los transeúntes del lugar.

Ambos fueron trasladados a la sede policial por infracción a los Artículos 35, 72 y 74 inc. A de la ley 8031/73. Interviene en la causa el Juzgado en lo Correccional de Olavarría.