Era buscado por la Justicia de Tandil, lo detuvieron en Olavarría

Este sábado personal del Comando de Patrullas detuvo a un hombre de 36 años en avenida Del Valle e Independencia.

Según se informó, un llamado al 911 advirtió que el masculino, visiblemente alcoholizado, molestaba a transeúntes.

Al cursar sus datos por el sistema informático, se comprobó que poseía un pedido de comparendo compulsivo con fecha de mayo del 2017, una orden judicial para forzar la comparecencia de una persona que ignoró citaciones previas, emanada por el Juzgado Correccional 1 de Tandil.

Fue trasladado a sede policial.