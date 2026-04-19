Era buscado por la Justicia de Tandil, lo detuvieron en Olavarría | Infoeme
Domingo 19 de Abril 2026 - 16:40hs
18°
Domingo 19 de Abril 2026 - 16:40hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  policiales
 - 19 de Abril de 2026 | 14:57

Era buscado por la Justicia de Tandil, lo detuvieron en Olavarría

Se trata de un hombre de 36 años. Alcoholizado, estaba ocasionando disturbios en la vía pública y molestando a los transeúntes.

 

Este sábado personal del Comando de Patrullas detuvo a un hombre de 36 años en avenida Del Valle e Independencia.

 

Según se informó, un llamado al 911 advirtió que el masculino, visiblemente alcoholizado, molestaba a transeúntes.

 

Al cursar sus datos por el sistema informático, se comprobó que poseía un pedido de comparendo compulsivo con fecha de mayo del 2017, una orden judicial para forzar la comparecencia de una persona que ignoró citaciones previas, emanada por el Juzgado Correccional 1 de Tandil.

 

Fue trasladado a sede policial.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME