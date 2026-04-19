Comienzo de semana con lluvias en la provincia

Este domingo se esperan lluvias y tormentas aisladas sobre el centro, noroeste y norte de la provincia.

Entre la madrugada del lunes y la tarde del martes, un frente cálido afectará la PBA avanzando lentamente de norte a sur, generando a su paso lluvias y tormentas de variada intensidad. Se espera que durante la madrugada y la mañana del lunes se registren lluvias y tormentas sobre la franja centro y norte de la provincia.

Aunque aún hay cierta incertidumbre en cuanto a qué áreas pueden ser más afectadas, se prevé que durante el evento se puedan desarrollar tormentas localmente fuertes y acumulados de lluvia significativos.

Desde el miércoles con buenas condiciones en la provincia, con un marcado descenso de la temperatura y la humedad.

(Foto: Verito fotografías)