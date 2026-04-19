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 - 19 de Abril de 2026 | 13:38

Comienzo de semana con lluvias en la provincia

Entre la madrugada del lunes y la tarde del martes, un frente cálido avanzará lentamente de norte a sur, generando a su paso lluvias y tormentas de variada intensidad.

 

Este domingo se esperan lluvias y tormentas aisladas sobre el centro, noroeste y norte de la provincia. 

 

Entre la madrugada del lunes y la tarde del martes, un frente cálido afectará la PBA avanzando lentamente de norte a sur, generando a su paso lluvias y tormentas de variada intensidad. Se espera que durante la madrugada y la mañana del lunes se registren lluvias y tormentas sobre la franja centro y norte de la provincia.

 

Aunque aún hay cierta incertidumbre en cuanto a qué áreas pueden ser más afectadas, se prevé que durante el evento se puedan desarrollar tormentas localmente fuertes y acumulados de lluvia significativos.

 

Desde el miércoles con buenas condiciones en la provincia, con un marcado descenso de la temperatura y la humedad.

 

 

(Foto: Verito fotografías)

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