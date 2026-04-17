Un testimonio sobre bullying. “Quiero aclarar que esto no es un hecho aislado”

Un video que se hizo viral esta semana muestra una discusión entre alumnos en la vereda de la Escuela Secundaria 10, sobre calle San Martín.

La madre de uno de los involucrados, que cursa el último año, decidió romper el silencio y aunque reconoce que la medida disciplinaria aplicada por la institución es la apropiada, advierte que la pelea no fue tal, y que la escena muestra cómo se defiende un joven que viene siendo hostigado desde hace más de un año.

En diálogo con Verte, la madre señaló: “Hace más de un año que venimos como familia atravesando una situación de hostigamiento hacia mi hijo”.

“Ya fue denunciada y trabajada por las vías correspondientes. Desde la institución siempre hubo intervención, el director ha realizado reuniones. También acudimos al servicio local en busca de algún acompañamiento”, relató.

Destacó que: “Ya existen medidas de restricción para algunos de los jóvenes de este grupo que agreden a mi hijo. Estas medidas evidencian la gravedad y el tiempo que llevamos con esta situación”.

Siguió: “Mi hijo es un chico que no es conflictivo, muy tranquilo y serio y eso fue motivo suficiente para ser agredido por estos jóvenes”.

Y sintió la necesidad de aclarar que: “Nunca reaccionó físicamente hasta lo que pasó esta semana, cuando fue agredido y él respondió en defensa propia”.

“La escuela tomó medidas con todos los involucrados incluso para mi hijo. Acompañamos esta decisión de la institución y creemos que esto debe resolverse de manera correcta”, planteó.

“Como familia venimos actuando desde el primer momento, realizando las denuncias y buscando ayuda. No es fácil para un adolescente vivir con intranquilidad en la calle”, advirtió.

“Queremos que esta situación se termine y pido responsabilidad a la hora de opinar, las situaciones requieren cuidado y no exposición”, cerró la madre del joven.