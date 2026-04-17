Galán y Chingotto llegaron a la cima y van por el título

El Newgiza P2 de Premier Pádel disputó las Semifinales en ambos cuadros y en el masculino, la pareja del olavarriense y el madrileño logró la victoria que necesitaba para llegar a la cima de la clasificación.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a “Coki” Nieto y Jon Sanz por 6/3 y 6/4 en una semifinal que se extendió por 1 hora y 17 minutos.La

“Chingalán” que llegaba al certamen en Egipto sabiendo que podían llegar a N°1 de la Race, lograron el objetivo llegando a la Final al sumar los 360 puntos que otorga la última instancia de un P2.En el partido por el título y por ser, nuevamente, los “Reyes de Egipto”, Chingotto y Galán -que podría transformarse en

el jugador activo con más títulos- enfrentarán a Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas.