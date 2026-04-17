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 - 17 de Abril de 2026 | 17:12

Galán y Chingotto llegaron a la cima y van por el título

En la jornada de este viernes, Federico Chingotto y Alejandro Galán se transformaron en la mejor pareja del mundo al superar a Arturo Coello y Agustín Tapia tras alcanzar la Final del P2 que tiene lugar en Egipto.

El Newgiza P2 de Premier Pádel disputó las Semifinales en ambos cuadros y en el masculino, la pareja del olavarriense y el madrileño logró la victoria que necesitaba para llegar a la cima de la clasificación.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a “Coki” Nieto y Jon Sanz por 6/3 y 6/4 en una semifinal que se extendió por 1 hora y 17 minutos.La

 

“Chingalán” que llegaba al certamen en Egipto sabiendo que podían llegar a N°1 de la Race, lograron el objetivo llegando a la Final al sumar los 360 puntos que otorga la última instancia de un P2.En el partido por el título y por ser, nuevamente, los “Reyes de Egipto”, Chingotto y Galán -que podría transformarse en

 

el jugador activo con más títulos- enfrentarán a Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas. 

 

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