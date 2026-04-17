Un auto terminó sobre la vereda tras un choque

Esta tarde la intersección de Buchardo y Moreno protagonizó un fuerte choque entre un Volkswagen Bora y un Ford Fiesta, que terminó sobre la vereda.

La colisión dejó como saldo una mujer herida, que se encontraba en el asiento del acompañante del Fiesta, que impactó la cabeza contra el parabrisas del auto.

Según el primer parte, no se trataría de heridas de consideración.

Personal policial trabajó en el lugar ordenando el tránsito que se vio momentáneamente interrumpido. Asimismo, una unidad de Bomberos se hizo presente para controlar pérdidas del equipo del gas del Fiesta, producto del impacto.