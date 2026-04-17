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 - 17 de Abril de 2026 | 17:02

Un auto terminó sobre la vereda tras un choque

El impacto entre ambos vehículos fue en la intersección de Moreno y Buchardo. Una mujer fue hospitalizada por un golpe en su cabeza, que según precisaron, no fue grave.

Esta tarde la intersección de Buchardo y Moreno protagonizó un fuerte choque entre un Volkswagen Bora y un Ford Fiesta, que terminó sobre la vereda.

La colisión dejó como saldo una mujer herida, que se encontraba en el asiento del acompañante del Fiesta, que impactó la cabeza contra el parabrisas del auto

 

Según el primer parte, no se trataría de heridas de consideración

 

Personal policial trabajó en el lugar ordenando el tránsito que se vio momentáneamente interrumpido. Asimismo, una unidad de Bomberos se hizo presente para controlar pérdidas del equipo del gas del Fiesta, producto del impacto.

 

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