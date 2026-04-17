En la tarde de este viernes personal de Bomberos acudió a un incendio en el techo de una clínica oftalmológica céntrica, ubicada en calle Alsina al 3000. No se registraron daños significativos.

Según los oficiales en el lugar, el fuego se habría originado mientras trabajadores colocaban membrana en el techo del local.

Trabajó en el lugar la Unidad 16 de Bomberos a cargo de Abel Ryubal y efectivos de la Policía que controlaron el tránsito del sector mientras extinguían las llamas.

Además, una ambulancia se hizo presente en el lugar para asistir a una persona por un golpe en uno de sus brazos.