Olavarrienses en Liga Argentina: perdió Viedma en el inicio de otra llave

La segunda categoría del básquet argentino inició una nueva serie de Play-Off y el único equipo con presencia olavarriense en el certamen, cayó en condición de visitante.

Deportivo Viedma perdió 78 a 72 ante Provincial en el Salvador Bonilla en el primer punto de la serie de Octavos de Final.

En un partido de trámite cambiante, Deportivo Viedma estuvo arriba en el marcador durante largos pasajes, pero no logró sostener la intensidad frente a un equipo rosarino que hizo valer su localía.

Jeffrey Merchant completó el partido con 26:33 minutos con 9 puntos, 1 rebote, 2 asistencias y 1 tapa.

La serie que se juega al mejor de cinco y que tendrá su segundo capítulo este sábado nuevamente en el Parque Independencia desde las 21:00.