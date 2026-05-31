Espigas, el primer clasificado de la “Copa Juan Domingo Marinangeli”

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División dejó al primer clasificado en el Enrique De la Vega.

En el estadio de Hinojo, se jugó la continuidad a la Copa “Juan Domingo Marinangeli” y el “Albiverde” derrotó 1 a 0 a Espigas para forzar la definición desde el punto de penal.

Nicolás Baca anotó el gol del triunfo y en los penales, se impuso el equipo de Pablo Burghini por 3 a 1 que en la próxima ronda enfrentará a Loma Negra.

El miércoles se cerrará la primera llave del certamen y se conocerá al rival de Municipales. Colonias y Cerros vs Sierra Chica se enfrentarán desde las 20:00 en el Tete Di Carlo.