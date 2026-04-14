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 - 14 de Abril de 2026 | 17:46

El Club Loma Negra tendrá un nuevo egreso

En los últimos días, el Club Social y Deportivo Loma Negra comenzó con los trabajos para una importante obra ya que tendrá un nuevo egreso.

El Club Loma Negra inició con las obras de apertura para un nuevo camino de egreso a la entidad.

 

La Comisión Directiva del “Celeste” sigue con las mejoras de infraestructura y comenzaron con las tareas de apertura del camino que funcionará como nueva vía de egreso, llevadas adelante en conjunto con el delegado municipal, Gabriel Suburu, y el Municipio de Olavarría.

 

 

La obra representa un avance significativo en infraestructura y organización, ya que hasta el momento existía un único punto de ingreso y egreso, mejorando la comodidad y seguridad.

 

Fuente: prensa Loma Negra

 

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