El Club Loma Negra tendrá un nuevo egreso

El Club Loma Negra inició con las obras de apertura para un nuevo camino de egreso a la entidad.

La Comisión Directiva del “Celeste” sigue con las mejoras de infraestructura y comenzaron con las tareas de apertura del camino que funcionará como nueva vía de egreso, llevadas adelante en conjunto con el delegado municipal, Gabriel Suburu, y el Municipio de Olavarría.

La obra representa un avance significativo en infraestructura y organización, ya que hasta el momento existía un único punto de ingreso y egreso, mejorando la comodidad y seguridad.

Fuente: prensa Loma Negra