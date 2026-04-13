Liga Federal: los que jugaron, jugaron doble

En diferentes escenarios del país tuvo continuidad la tercera categoría del básquet argentino y fue con varios festejos olavarrienses.

En la Región reservada para los equipos afiliados a la Federación de Básquet del Área Metropolitana de Buenos Aires, Presidente Derqui sumó dos victorias en igual cantidad de presentaciones.

En primera instancia visitó Pilar y derrotó a Sportivo por 70 a 59 y luego, como local, se impuso a Claridad por 93 a 57.

Mauricio Pane, en la primera de las presentaciones completó 40 minutos con 14 puntos, 7 rebotes1 asistencia y 3 recuperos y en el segundo, sumó 8 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia.

Por otro lado, en la Conferencia Sudeste B, Atenas sumó un triunfo y una derrota. Como local se impuso 98 a 76 ante Ciudad de Campana y luego perdió ante Somisa por 76 a 67 en San Nicolás.

En el “Griego”, sólo completó la doble presentación Ignacio Aman con 5 puntos y 4 rebotes en 25:34 en la victoria y 6 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia en 25:25 en la derrota.

Por último, en la Zona Sudeste A, Ferro Carril Oeste completó su gira en Olavarría con dos victorias.

En su primera presentación, el equipo de La Pampa tuvo en el Parque Olavarría 4 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia, 1 recupero y 1 tapa en 21:37 minutos para Nicolás Giménez y luego, el olavarriense completó el partido en el Maxigimnasio con 22:13 minutos con 19 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 tapa.