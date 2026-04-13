Bomberos de Olavarría fue sede de la primera reunión regional del año

La semana pasada se llevó a cabo en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios la primera reunión regional del año, con la participación de representantes de los cuarteles de General Alvear, Cacharí, Del Carril, Saladillo y Tapalqué. L

El encuentro fue presidido por el presidente de la Región Centro Jorge Greco y estuvo acompañado por el consejero y presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios Hugo Fayanás.

De acuerdo a lo que informó la entidad, entre los temas tratados se destacaron cuestiones vinculadas a subsidios, capacitaciones y cursos a nivel regional, además de aspectos administrativos y organizativos. También se habló de los cuarteles y la temporada de verano 2025/26 y cómo esta impactó en cada uno.

También se precisó que "la jornada permitió fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos cuarteles, consolidando la articulación regional de cara a un nuevo año de actividad".