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 - 13 de Abril de 2026 | 20:13

Bomberos de Olavarría fue sede de la primera reunión regional del año

Representantes de los cuarteles que componen a la Región se reunieron en el Cuartel Central para coordinar acciones, capacitaciones y lineamientos de trabajo para el 2026.

 

La semana pasada se llevó a cabo en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios la primera reunión regional del año, con la participación de representantes de los cuarteles de General Alvear, Cacharí, Del Carril, Saladillo y Tapalqué. L

El encuentro fue presidido por el presidente de la Región Centro Jorge Greco y estuvo acompañado por el consejero y presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios Hugo Fayanás.

De acuerdo a lo que informó la entidad, entre los temas tratados se destacaron cuestiones vinculadas a subsidios, capacitaciones y cursos a nivel regional, además de aspectos administrativos y organizativos. También se habló de los cuarteles y la temporada de verano 2025/26 y cómo esta impactó en cada uno

También se precisó que "la jornada permitió fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos cuarteles, consolidando la articulación regional de cara a un nuevo año de actividad".

 

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