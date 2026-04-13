En marzo, Abuelas de Plaza de Mayo recibió más consultas y denuncias

El pasado 24 de marzo se conmemoraron 50 años del golpe militar que dio inicio a la última dictadura en Argentina. La fecha, sirvió para recordar, entre otros temas aún no saldados, que hay 300 nietas y nietos cuya identidad aún resta conocer, ya que fueron apropiados luego del secuestro y muerte de alguno de sus padres.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo se informó que sólo el 23 y 24 de marzo se recibieron 350 consultas de personas con dudas sobre su origen y 122 comunicaciones con información para aportar. Si se rastrean las consultas de esos días en 2025, esos mismos días se contactaron 46 personas con dudas sobre su identidad y 60 con información sobre posibles hijos de personas desaparecidas para aportar. Es decir, en dos días se recibieron ocho y dos veces más consultas, respectivamente, en comparación al año anterior.

Se precisó que aquellas personas que dudan sobre su origen o que quieren aportar información para la búsqueda de los 300 nietos y nietas que falta encontrar se contactan mayormente por los formularios de la página web de Abuelas de Plaza de Mayo. “Dudo sobre mi origen” y “Quiero aportar información”.

También llegan consultas a través de los mails correspondientes a ambas áreas: dudas@abuelas.org.ar y denuncias@abuelas.org.ar y algunas personas se comunican por teléfono al 011 43840983 o se acercan directamente a las distintas sedes de Abuelas en las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario o Mar del Plata y a través de los nodos de la Red por el Derecho a la Identidad en todo el país y también en el exterior.

La entidad consideró que "las actividades desplegadas a lo largo y ancho de toda la Argentina, pero también en las sedes de los nodos de la red Internacional por el Derecho a la Identidad en Italia, España, Estados Unidos y Canadá han cumplido su objetivo de generar conciencia y pasar de la declaración a la acción". "Los eventos por los 50 años del golpe hicieron que muchas personas se animen a dar el paso y otras a brindar ese dato que hace 50 años tenían guardado. Nunca es tarde para ayudar, por más insignificante que parezca una información, puede ayudar a completar ese rompecabezas que la represión clandestina nos impide completar", plantearon desde la organización.

Las consultas sobre el origen siguen llegando y, en muchos casos, son las nuevas generaciones las que consultan por sus padres y madres. Los equipos de Presentación Espontánea e investigación de Abuelas de Plaza de Mayo se encuentran procesando todas las comunicaciones para responder a la brevedad a la demanda, pero el caudal de consultas puede hacer que las respuestas demoren unos días.

Se aclaró que todos recibirán su respuesta para coordinar las entrevistas que permitan iniciar los trámites con el objetivo de esclarecer el origen de quienes en el marco del 50 aniversario del golpe decidieron dar el paso hacia la verdad.