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 - 13 de Abril de 2026 | 18:54

Vóley: arrancó el Torneo Oficial para las Damas

En el Juan Manolio dio comienzo el Torneo Oficial para las Damas de Primera División y Estudiantes logró dos victorias.

Foto: prensa CAE

La Asociación Olavarriense de Vóley dio inicio con la actividad para las Damas de Primera División y fue con la jornada inaugural en el gimnasio de Pueblo Nuevo.

 

La competencia que se jugará a dos ruedas más Play-Off inició con la participación de seis formaciones. Unión y Progreso de Tandil se unirá a partir de la segunda.

 

A los elencos locales Estudiantes, Pueblo Nuevo y Racing, se une Mariano Moreno, ganador del certamen 2025 de Intermedia y de la región seguirá participando Calaveras de Pehuajó.

 

Se disputaron cinco partidos en el Juan Manolio, con doble presentación de cada equipo. 

 

Los resultados:

Estudiantes 2 – 0 Calaveras (26-24, 25-23)

Pueblo Nuevo 2 – 1Mariano Moreno (25-16, 23-25, 15-10)

Calaveras 2 – 0 Racing (25-23, 25-21)

Estudiantes 2 – 0 Mariano Moreno (25-19,25-17)

Racing 2 – 1 Pueblo Nuevo (25-19, 22- 25, 17-15)

 

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