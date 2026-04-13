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La Unicen se sumará a la jornada “La universidad no se apaga”

Universidades públicas llevarán adelante actividades académicas, culturales y científicas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El sistema universitario público argentino llevará adelante una jornada nacional bajo la consigna "La universidad no se apaga", que se desarrollará desde las 8 horas del miércoles 15 de abril hasta las 8 horas del jueves 16 en todo el país.

 

La iniciativa es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical Universitario y contempla 24 horas de actividades académicas, culturales, científicas y de extensión en universidades públicas, con el objetivo de visibilizar la situación del sector y reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

 

Según indicaron desde el organismo, la jornada busca defender la educación superior, la universidad pública y el sistema científico nacional, en un contexto que consideran crítico por la falta de recursos y la situación salarial de los trabajadores.

 

“Sin financiamiento y sin salarios dignos, lo que produce, genera y crea la universidad pública argentina se va apagando”, señalaron desde el CIN en la convocatoria difundida en redes sociales.

 

La consigna central de la jornada apunta a reforzar el reclamo por mayor presupuesto y a advertir sobre el impacto que la falta de financiamiento puede tener en el funcionamiento de las universidades y en la producción de conocimiento. (Fuente: La Voz de Tandil)

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