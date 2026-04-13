La Unicen se sumará a la jornada “La universidad no se apaga”

El sistema universitario público argentino llevará adelante una jornada nacional bajo la consigna "La universidad no se apaga", que se desarrollará desde las 8 horas del miércoles 15 de abril hasta las 8 horas del jueves 16 en todo el país.

La iniciativa es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical Universitario y contempla 24 horas de actividades académicas, culturales, científicas y de extensión en universidades públicas, con el objetivo de visibilizar la situación del sector y reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según indicaron desde el organismo, la jornada busca defender la educación superior, la universidad pública y el sistema científico nacional, en un contexto que consideran crítico por la falta de recursos y la situación salarial de los trabajadores.

“Sin financiamiento y sin salarios dignos, lo que produce, genera y crea la universidad pública argentina se va apagando”, señalaron desde el CIN en la convocatoria difundida en redes sociales.

La consigna central de la jornada apunta a reforzar el reclamo por mayor presupuesto y a advertir sobre el impacto que la falta de financiamiento puede tener en el funcionamiento de las universidades y en la producción de conocimiento. (Fuente: La Voz de Tandil)